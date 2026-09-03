Protestas con ataúdes 'no abonan' a solución de juicios: abogado

El litigante Francisco Juárez Pineda enfatizó que las controversias laborales deben resolverse exclusivamente a través de los cauces legales

Ante las recientes manifestaciones de Marisol Uriegas, ex empleada de una funeraria en Ciudad Victoria, quien ha utilizado ataúdes amarrados a vehículos para exigir atención a su caso, el abogado Francisco Juárez Pineda señaló que estas acciones no “abonan” al desarrollo jurídico de los procesos.

El litigante enfatizó que las controversias laborales deben resolverse exclusivamente a través de los cauces legales.

"Cualquier intento por trasladar a la vía pública una disputa que ya está en tribunales se considera simplemente como presión mediática", sentenció, reiterando que los expedientes avanzan conforme a los tiempos y formalidades de la ley.

Estatus actual de los juicios

Juárez Pineda desglosó el estado de los tres juicios laborales pendientes.

Dijo que dos procesos se encuentran actualmente en etapa de ejecución ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De hecho, ya existen acuerdos avanzados, incluyendo una orden de embargo próxima a cumplirse y una fecha de remate pendiente únicamente de las publicaciones de ley.

Un tercer caso está sujeto a un juicio de amparo directo en el Tribunal Colegiado, instancia que escapa a la competencia de las autoridades laborales estatales.

En resumen, el especialista subrayó que, lejos de acelerar los trámites, las manifestaciones son ajenas al curso procesal, el cual continúa avanzando mediante acuerdos y resoluciones judiciales debidamente fundamentadas.