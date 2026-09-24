Protestan por retrasos y cobros irregulares en Registro Público

Los inconformes realizaron una manifestación y solicitaron investigar los señalamientos, así como la destitución del titular de la dependencia

Abogados y usuarios del Registro Público de la Propiedad en Matamoros denunciaron retrasos de hasta 10 días en trámites que, señalaron, deberían resolverse en un periodo de 24 a 72 horas, además de un presunto cobro adicional de mil pesos para agilizar documentos sin entregar comprobante.

Los inconformes realizaron una manifestación y solicitaron investigar los señalamientos, así como la destitución del titular de la dependencia, Rogelio Alberto Aguirre Duarte.

Ante estas acusaciones, el funcionario negó que se realicen cobros irregulares y explicó que existe un esquema de pago urgente para determinados trámites, principalmente certificados y escrituras, cuyo costo ronda los $1,673 pesos.

Aguirre Duarte aseguró que este pago corresponde a derechos establecidos y se realiza en la caja de la Oficina Fiscal del Estado ubicada dentro de las instalaciones, por lo que cada operación genera un ticket que debe integrarse al expediente y entregarse al usuario.

Reconocen demora por aumento de carga laboral

Sobre los retrasos, reconoció que existe demora debido a la carga de trabajo, aunque afirmó que no hay documentos con más de dos meses de antigüedad.

Señaló que actualmente laboran alrededor de 17 personas y que las escrituras son de los trámites que requieren mayor tiempo de procesamiento.

El titular del Registro Público indicó que buscará reunirse con los abogados para conocer sus inconformidades y revisar los documentos pendientes.