Protestan por retiro de clave a Índigo Montessori en Victoria

La directora del plantel dijo que, sin la clave, los alumnos no pueden obtener boletas ni contar con otros documentos escolares

La propietaria del Taller Índigo Montessori, ubicado en Ciudad Victoria, Carolina González de la Llave Monroy, se manifestó frente a Casa de Gobierno acompañada de trabajadores y padres de familia. La protesta fue para expresar su inconformidad por el retiro de la clave que, afirmó, les permite operar.

Solicitaron que las autoridades analicen cada caso y apliquen criterio en la revisión de las normas. Señaló que el cierre afectaría la atención de niñas y niños neurodivergentes, además de dejar sin empleo al personal y a ella, quien se identificó como una persona adulta mayor.

Señalan demoras y costos en la renovación de permisos

“En matrícula perdón son 9 niños, pero en primaria son 5, y pues aquí tengo todos los oficios en donde mencionan el motivo, la renovación de los permisos del ITIFE, Protección Civil, Obras Públicas, COEPRIS, y todo eso, se está haciendo, pero todo es tardado y todo es costoso, los trámites son muy costosos, cada vez los encarecen más, como que a propósito para cerrarnos”, señaló. “Ya son gritos de desesperación. Durante mucho tiempo estuvimos rogando que nos dieran tiempo y no quisieron. He recurrido a muchas instancias y nadie nos ha ayudado”, lamentó.

Advierten afectaciones a los documentos escolares

La directora del plantel dijo que, sin la clave, los alumnos no pueden obtener boletas ni contar con otros documentos escolares. Añadió que el argumento de las autoridades es la renovación de permisos y requisitos ante dependencias como el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y Protección Civil, Obras Públicas, entre otras.

“Porque la clave me la quitaron, aquí están todos los papeles, ellos insisten en que si no obedezco si pero les digo que para toda norma hay que aplicar criterio, hay que ver cada caso, hay que analizar cada caso, en este caso me están quitando la escuela, a mis niños neurodivergentes y a mí como tercere edad me están dejando sin trabajo”, explicó.

Aseguró que están realizando los trámites, pero afirmó que el proceso es tardado y costoso. También manifestó su preocupación por que, según dijo, los costos han aumentado y eso podría dificultar la continuidad del taller.