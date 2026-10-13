Protestan empleados del IMSS en Reynosa por falta de insumos

La base trabajadora de la Clínica 15 solicitó el respaldo de su representación sindical ante el colapso del inmueble por demanda.

Al terminar su turno laboral e incluso durante su día de descanso, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa realizaron una protesta pacífica frente al hospital para denunciar la falta de insumos, la saturación de las instalaciones y las condiciones en las que brindan atención a los derechohabientes.

Luis Enrique Martínez, enfermero, señaló que la infraestructura hospitalaria ha quedado rebasada por el crecimiento de la población y el paso de los años, lo que ha provocado problemas de capacidad y deterioro en las instalaciones.

“Como ya de muchos de ustedes es conocido, el hospital no cuenta con una infraestructura adecuada, ya está sobresaturado, tanto camas como infraestructura en sí, se ha ido colapsando con el paso de los años. Recordemos que es un hospital ya con bastantes años y no está adecuado para el crecimiento que ha tenido la población de Reynosa”, expresó.

Los trabajadores también señalaron las carencias que persisten en la Clínica 15, cuya fachada fue pintada recientemente, pero que, aseguran, continúa deteriorada por dentro y enfrenta la falta de materiales básicos. A la protesta se sumaron trabajadores jubilados, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de regresar como pacientes a un hospital con estas deficiencias.

Maribel Treviño de la Paz, trabajadora jubilada, explicó que su participación busca respaldar las exigencias del personal activo y visibilizar las carencias que, de acuerdo con su experiencia, afectan la atención médica.

“Como jubilados queremos apoyar porque un día vamos a regresar como pacientes y es muy triste que no haya insumos en general, no hay camas, no hay laboratorio, no hay medicamentos, hay muchas carencias, el hospital ya está viejito, el hospital tiene muchas fallas en la infraestructura”, manifestó.

Los manifestantes cuestionaron la diferencia entre las condiciones que, aseguran, se viven dentro de las unidades médicas y la imagen que el IMSS proyecta mediante promocionales nacionales. También denunciaron presuntas presiones laborales antes de la protesta, al señalar que integrantes del sindicato acudieron para intentar persuadir a la prensa.

Martínez aclaró que la movilización no busca la destitución de funcionarios ni responde a intereses partidistas, sino que pretende exponer las necesidades del personal y solicitar el respaldo de su representación sindical.

“Por parte de nuestro sindicato, no ha emitido ningún posicionamiento ahorita. Nosotros los invitamos a ellos para que estén aquí con la base trabajadora, ya que el sindicato es formado por la base trabajadora. Todos somos trabajadores IMSS; los invitamos únicamente a expresarles que es nuestra inconformidad. No estamos pidiendo la destitución absolutamente de nadie, no estamos en contra de ninguna corriente, ningún color; esto es simplemente como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que somos todos”, puntualizó.

La protesta busca visibilizar las carencias de infraestructura, equipo y suministros que, de acuerdo con los trabajadores, afectan tanto al personal como a los derechohabientes, y exigir que las necesidades del hospital sean atendidas.