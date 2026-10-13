Protesta personal del IMSS en Matamoros por falta de insumos

Trabajadores de la salud y usuarios exigieron medicamentos, camillas y contratación de personal para garantizar una atención digna.

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Enfermeros y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Sexta, en Matamoros, se manifestaron para exigir insumos médicos, medicamentos y la contratación de más personal, con el objetivo de garantizar una atención digna para los derechohabientes.

La manifestación se presenta ante las carencias que enfrenta el sistema de salud, entre ellas el desabasto de medicamentos, la falta de materiales para brindar atención médica y la insuficiencia de trabajadores para responder a la demanda de pacientes que acuden diariamente a las instalaciones.

En medio de esta situación, una derechohabiente del IMSS también alzó la voz para expresar su inconformidad ante las deficiencias en los servicios de salud y pedir a las autoridades que intervengan para garantizar el suministro de medicamentos y una atención adecuada para la población.

La usuaria señaló que ya hace falta mayor apoyo por parte del Gobierno para resolver estas problemáticas, al considerar que los pacientes merecen recibir servicios médicos de calidad y contar con los tratamientos que necesitan.

Estas inconformidades se suman a los problemas registrados recientemente en Matamoros, donde hace pocos días se reportó que en instalaciones del IMSS no había suficientes camillas para atender a la población, situación que generó preocupación por las condiciones en las que se brinda el servicio a los derechohabientes.

El panorama también se enmarca en los señalamientos sobre el desabasto de medicamentos y las deficiencias en la atención médica que se presentan en distintas partes de la República Mexicana, una problemática que afecta tanto a los pacientes como al personal encargado de brindar los servicios.

Ante ello, los trabajadores y derechohabientes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para atender las carencias del instituto, garantizar los insumos necesarios y contar con suficiente personal para ofrecer una atención médica digna, acorde con las aportaciones que realizan quienes tienen derecho a estos servicios.