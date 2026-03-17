Protesta asociación religiosa contra violencia en Matamoros

De acuerdo con los organizadores, la actividad buscó reunir a integrantes de la comunidad para pedir por la tranquilidad del municipio

Integrantes de una asociación religiosa realizaron una marcha por las principales calles de Matamoros con el objetivo de orar por el municipio ante la violencia e inseguridad que, señalan, se registra día con día en la ciudad fronteriza.

Decenas de participantes protestaron por principales avenidas

El contingente inició su recorrido sobre la calle Sexta y avanzó por la avenida Independencia, donde decenas de participantes caminaron por la zona portando pancartas y entonando cánticos durante el trayecto.

La movilización concluyó en la plaza Juárez, punto en el que los asistentes se reunieron brevemente para realizar una oración colectiva por la paz y la seguridad en Matamoros, antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con los organizadores, la actividad buscó reunir a integrantes de la comunidad para pedir por la tranquilidad del municipio y enviar un mensaje de esperanza ante la situación de violencia que enfrenta la ciudad.