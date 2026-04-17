Protegen de contaminación nidos de tortuga lora en playa Bagdad

Autoridades ambientales y voluntarios realizan labores de monitoreo, resguardo de nidos y liberación de crías, con el objetivo de aumentar su supervivencia.

Durante los recorridos de patrullaje que hace el personal de Conibio Globalen en la playa Bagdad, se han logrado proteger al menos 13 nidos en Playa Bagdad, lo que representa un esfuerzo significativo para la preservación de la especie y un aporte importante a la vida marina.

Sin embargo, esta labor también enfrenta desafíos importantes. En diversos puntos de la playa, las tortugas anidan entre basura dejada por visitantes e incluso desechos de origen espacial, lo que representa un riesgo tanto para los nidos como para las crías al momento de dirigirse al mar.

Este proceso es fundamental para la conservación de la especie, considerada en peligro de extinción. Por ello, autoridades ambientales y voluntarios realizan labores de monitoreo, resguardo de nidos y liberación de crías, con el objetivo de aumentar su supervivencia.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan la playa a respetar las zonas de anidación, evitar dejar basura, no utilizar luces durante la noche y no interferir con las tortugas, ya que pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la conservación de esta especie.