Protección contra Riesgos Sanitarios endurece verificación

Las inspecciones contemplan la revisión del aviso de funcionamiento, la correcta regulación en la venta de sustancias y la colocación visible de anuncios

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha endurecido las acciones de verificación en ferreterías y tlapalerías, con el objetivo de regular la venta de solventes y evitar su comercialización a menores de edad.



Las inspecciones, instruidas a nivel estatal, contemplan la revisión del aviso de funcionamiento, la correcta regulación en la venta de sustancias y la colocación visible de anuncios que prohíban la venta a menores.



El coordinador de la dependencia en la zona Daniel Martínez Cano, confirmó que, como parte de estos operativos, cuatro establecimientos han sido suspendidos por presentar anomalías, principalmente relacionadas con la falta de documentación o incumplimiento en la regulación de solventes.



Dijo que quienes no acaten las disposiciones podrían enfrentar suspensión de actividades y sanciones administrativas, reiterando que la venta de estos productos a menores está prohibida al cien por ciento.



Las autoridades exhortaron a los propietarios a regularizarse mediante la plataforma digital de la Coepris, trámite que es gratuito y permite integrar un padrón actualizado de negocios en Altamira, González y Aldama, facilitando la planeación de visitas y el control sanitario.