Protección Civil vigilará celebraciones patrias en Reynosa

El recorrido comenzará en la Plaza Niños Héroes y concluirá sobre la calle Morelos, en el cruce con J.B. Chapa, con inicio previsto a las 9:00 de la mañana

Un operativo especial para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante las celebraciones, informó Javier Lam Cantú, titular de la dependencia.

El funcionario dio a conocer que se instalarán ambulancias en puntos estratégicos, con personal capacitado para auxiliar y valorar a personas que presenten algún síntoma o malestar. Los sitios donde estarán ubicadas serán informados a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil.

Lam Cantú también hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse hidratada, consumir alimentos y tomar sus medicamentos en caso de padecer alguna enfermedad.

“Vamos a tener distintas ambulancias, colocadas en puntos estratégicos con la intención de poder auxiliar y valorar a alguna persona que tenga algún síntoma o algún malestar y que requiera de ese tipo de servicios”, explicó. Agregó que es importante que la población tome las medidas necesarias para disfrutar de las celebraciones sin poner en riesgo su salud.

Instalarán módulo para atender a menores extraviados

Otro de los puntos contemplados dentro del operativo será el módulo de atención para menores extraviados, debido a que las grandes concentraciones de personas pueden ocasionar que los padres pierdan de vista a sus hijos en cuestión de segundos.

“El módulo de atención de los menores extraviados también es un tema que suena fuerte, pero pasa en eventos masivos, donde en un abrir y cerrar de ojos hay mucha aglomeración y los padres se descuidan un poco”, señaló el coordinador, quien recomendó a las familias mantener vigilados a los menores y establecer previamente un punto de encuentro en caso de que lleguen a separarse.

Más de 30 contingentes participarán en el desfile

En cuanto al desfile conmemorativo del Día de la Independencia, programado para el día siguiente al Grito, Javier Lam Cantú informó que se contempla la participación de más de 30 contingentes. El recorrido comenzará en la Plaza Niños Héroes y concluirá sobre la calle Morelos, en el cruce con J.B. Chapa, con inicio previsto a las 9:00 de la mañana.

“Definitivamente se habla de más de 30 contingentes que se estarán dando cita a este desfile conmemorativo del Día de la Independencia”, indicó. Añadió que algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad permanecerán cerradas a la circulación para permitir el desarrollo ordenado y seguro de las actividades.

Con ambulancias, módulos de atención y vigilancia preventiva, Protección Civil busca que las familias puedan disfrutar de las fiestas patrias en Reynosa con mayor seguridad, por lo que la principal recomendación es mantener la prevención y el cuidado de los integrantes de cada familia durante las celebraciones.