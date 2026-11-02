Protección Civil revisa edificios antiguos en Tamaulipas

Las autoridades notificaron a los propietarios de los inmuebles para que regularicen la situación y realicen las reparaciones necesarias

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que se realizan inspecciones en edificios antiguos de distintos municipios de Tamaulipas para verificar que sus estructuras se encuentren en condiciones seguras y prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a la población.

Explicó que estas labores se llevan a cabo en coordinación con las áreas municipales de Protección Civil, que colaboran en la identificación de inmuebles que, por su antigüedad o estado de conservación, requieren una revisión preventiva.

Detectan fallas estructurales en marquesinas

En la zona sur del estado ya se han realizado visitas de inspección. Durante los recorridos, el personal detectó algunas fallas estructurales, principalmente en marquesinas, que podrían representar un riesgo para peatones y automovilistas si no se atienden oportunamente.

Ante estos hallazgos, las autoridades notificaron a los propietarios de los inmuebles para que regularicen la situación y realicen las reparaciones necesarias. La finalidad, señaló el coordinador, es reducir posibles riesgos y evitar accidentes derivados del deterioro de las estructuras.

Piden precaución cerca de edificios durante las lluvias

González de la Fuente también exhortó a la población a extremar precauciones durante las lluvias y evitar pasar cerca de edificios o zonas que pudieran representar un peligro.

Añadió que Protección Civil ha realizado visitas de inspección en centros educativos de Tamaulipas como parte de las acciones preventivas, sin que hasta el momento representen un riesgo para la comunidad escolar, personal docente y administrativo.