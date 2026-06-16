Protección Civil refuerza vigilancia en la Feria Bicentenario

Por: Cristhian Ramos 14 Junio 2026, 16:37 Compartir

Asimismo, destacó que se trabajó de manera coordinada con la Cruz Roja, lo que permitió ofrecer una atención más rápida.

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Desde temprana hora, personal de Protección Civil se mantuvo desplegado en la Feria Bicentenario de Matamoros para resguardar la seguridad de los asistentes, informó Humberto Salazar, coordinador operativo de la corporación. El funcionario señaló que se contó con presencia constante en las áreas de mayor concentración, como la zona de juegos mecánicos y el área de conciertos, donde se asignó personal para brindar apoyo inmediato en caso de cualquier situación. Asimismo, destacó que se trabajó de manera coordinada con la Cruz Roja, lo que permitió ofrecer una atención más rápida a los ciudadanos que acudieron al evento. Estas acciones formaron parte del operativo implementado durante la feria, con el objetivo de mantener un entorno seguro para las familias asistentes.