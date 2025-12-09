Protección Civil realizará operativo para decomisar pirotecnia

La organización advierte sobre riesgos por uso de pólvora y llama a comerciantes y ciudadanos a cumplir permisos para evitar accidentes en temporada festiva.

El director de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un operativo de decomiso de pirotecnia en el centro de Ciudad Victoria. La autoridad destacó que estos productos, elaborados a base de pólvora, requieren un manejo adecuado para prevenir accidentes durante la temporada festiva.

¿Por qué se realizará el decomiso de pirotecnia en Ciudad Victoria?

Flores Rodríguez explicó que, si los comerciantes o particulares no cuentan con el permiso de la SEDENA, se procederá al decomiso inmediato de la mercancía. La medida busca reducir riesgos y proteger la integridad de la población frente a posibles incidentes derivados del uso indebido de pirotecnia.

El operativo forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el municipio para garantizar un entorno seguro durante las celebraciones decembrinas, periodo en el que incrementa la venta y uso de artificios pirotécnicos.

¿Qué recomendaciones hizo Protección Civil a la ciudadanía?

La autoridad municipal exhortó a la comunidad a actuar con responsabilidad y respetar las regulaciones de pirotecnia establecidas. Esto incluye adquirir productos únicamente en lugares autorizados y asegurarse de que cuenten con los permisos correspondientes.

Protección Civil reiteró que el propósito del operativo es salvaguardar la seguridad de los habitantes y garantizar un ambiente festivo libre de riesgos, invitando a todos a colaborar para prevenir accidentes relacionados con el uso de pólvora.