Protección Civil prevé hasta 17 ciclones en el Atlántico

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo en entrevista que existe un pronóstico de conformación de ciclones en el Golfo de México, resaltando que, para el Atlántico, se estiman entre 13 y 17 ciclones, mientras que para el Pacífico se podrían presentar hasta 21 fenómenos meteorológicos, aunque no todos impactan, pero el protocolo se establece en coordinación con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Identificando riesgos, identificando zonas para poder salvaguardar la vida, identificando también todos estos pronósticos y actuando, teniendo reservas estratégicas adelantándonos a los hechos. En realidad, es una reunión preventiva y de preparación para toda esta temporada que se espera, pues muy activa en el pacífico o más en el pacífico que en el golfo”, señaló.
Alertan sobre actividad sísmica en zonas consideradas no sísmicas
La funcionaria federal resaltó el tema de los movimientos telúricos que se están registrando en estados considerados como zonas no sísmicas, sin embargo, se están presentando, incluyendo a Tamaulipas, que de enero a la fecha ha registrado 12 movimientos telúricos imperceptibles, sin embargo, este fenómeno enciende las alertas.
“Sí, en efecto hemos tenido el registro de algunos sismos en zonas donde nunca lo habíamos registrado por ejemplo hace dos días en Sinaloa o la semana pasada en Quintana Roo o en Yucatán. Por ejemplo, hay que estar nada más muy preparados. Nosotros tenemos un sistema de comunicación con la población muy adecuada, evidentemente que hay una franja de riesgo sísmica, en donde tenemos el alertamiento necesario, pero en todo el país, la comunicación directa con nuestros titulares de protección civil y con la población, acuérdese que tenemos simulacros nacionales, que esto nos permiten estar preparados como población ante cualquier emergencia, principalmente en sismos”, dijo la funcionaria federal.