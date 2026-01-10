Protección Civil exhorta a resguardarse de las bajas temperaturas

El Frente Frío 27, impulsado por aire polar-ártico, cruzará el territorio estatal durante la madrugada y mañana del sábado, generando probabilidad de lloviznas

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a extremar los cuidados ante las bajas temperaturas que se esperan para este fin de semana en Tamaulipas.

Ingreso del frente frío 27 con aire polar-ártico

El frente frío No. 27, impulsado por aire polar-ártico, cruzará el territorio estatal durante la madrugada y mañana del sábado, generando probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras dispersas, así como un evento “Norte”.

Vientos intensos y oleaje elevado en el Golfo de México

Además, se esperan ráfagas de viento de 60 a 80 km/h, y velocidades de 80 a 100 km/h en el Golfo de México, con oleaje elevado de 3 a 5 metros, así como un moderado a fuerte descenso térmico.

Posible caída de aguanieve y nieve en zonas montañosas

Es probable la caída de aguanieve y nieve de forma aislada en los municipios de Miquihuana y Jaumave, principalmente en zonas montañosas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras que los efectos del aire frío se mantendrán hasta el miércoles.