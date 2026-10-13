Protección Civil exhorta a evitar ingresar a los ríos

La dependencia estatal señaló que algunos ríos de Tamaulipas llevan mucha corriente tras las recientes lluvias que se presentaron en la región

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a evitar ingresar a los ríos, debido a las fuertes corrientes que presentan y con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo como los hechos ocurridos el pasado fin de semana donde una mujer y su hijo perdieron la vida al ser arrastrados por la fuerte corriente del Río Purificación en el poblado Estación Cruz, del municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

“De los ríos más grandes o concurridos por las familias que tenemos, es el Purificación, el Corona y los Troncones, por lo que hacemos el exhorto de no ingresar a los afluentes porque lleva mucha corriente, tuvimos lluvias muy puntuales tanto en Tamaulipas como en Nuevo León, y este Río Purificación se nutre también de la sierra de Nuevo León, entonces sigue bajando agua, se hicieron con la corriente algunas pozas y viene arrastrando también ramas y troncos, así que es mejor no arriesgarse, no podemos cerrar el río porque es muy extenso su cauce”, explicó Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de la dependencia.

La dependencia informó que ya se encuentra lista para implementar el operativo de seguridad y establecer el puesto de mando con motivo del inicio de la Feria Tamaulipas 2026, el próximo jeves 15 de octubre.

Asimismo, dio a conocer que el frente frío número dos de la temporada provocará lluvias durante jueves y viernes en distintos puntos del estado. Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.