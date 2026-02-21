Protección Civil derriba árbol en Plan de Ayala de Güemez

Morales Amaro dijo que estos emblemáticos olmos representan un atractivo en la región, con una antigüedad de más de 100 años

El presidente municipal de Güémez, Tamaulipas, Lorenzo Morales Amaro, informó que, debido al incendio registrado en uno de los árboles que se ubican a la altura del kilómetro 35 de la Carretera Victoria-Monterrey, en el Ejido Plan de Ayala, se decidió derribarlo en su totalidad para que no represente un riesgo para los automovilistas y pobladores de la región Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendieron el reporte y arribaron para desconectar las cuchillas y dejar sin el suministro de energía eléctrica a esta zona mientras se realizaban las maniobras. Morales Amaro dijo que estos emblemáticos olmos representan un atractivo en la región, con una antigüedad de más de 100 años, y aún permanecen de pie, por lo que se realizan monitoreos constantes para garantizar la seguridad.

“Estos son árboles algo antiguos, Protección Civil ha realizado ya algunos cortes que dan a la carretera, este en particular fue incendiado desconocemos si de manera accidental o intencional, pero estamos realizando la parte que nos corresponde para garantizar la seguridad de todos”, dijo el alcalde de Güémez.