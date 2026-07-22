Protección Civil de Tamaulipas suma 10 mil capacitaciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas reforzó la prevención de emergencias durante 2026 con cursos para distintos sectores de la población

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas fortaleció las acciones de prevención y atención de emergencias durante el primer semestre de 2026, con más de 10 mil capacitaciones dirigidas a distintos sectores de la población.

Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal, la dependencia informó que se realizaron actividades enfocadas en capacitación, supervisión, difusión y respuesta ante situaciones de riesgo, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención en el estado.

Impulsan preparación ante emergencias

Durante los primeros seis meses del año se impartieron más de 10 mil cursos de capacitación y actualización para personal operativo, instituciones públicas, empresas y ciudadanos, con el propósito de mejorar las capacidades de reacción ante contingencias.

Además, se desarrollaron mil 843 acciones de difusión mediante campañas informativas, pláticas y actividades de sensibilización para promover medidas preventivas y fomentar la participación de la sociedad en la gestión integral de riesgos.

En materia de seguridad, Protección Civil efectuó 972 inspecciones a establecimientos ubicados en distintos municipios de Tamaulipas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas para prevenir accidentes y proteger a trabajadores, usuarios y población en general.

Asimismo, la dependencia atendió mil 772 solicitudes de emergencia durante el primer semestre del año, mediante una coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar una respuesta rápida y proteger la vida, patrimonio y bienestar de las familias tamaulipecas.

Fortalecen la cultura de prevención

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que los resultados reflejan el compromiso del Gobierno del Estado para mantener acciones permanentes de prevención y atención oportuna.

Destacó que la capacitación constante, la coordinación institucional y la participación ciudadana son elementos fundamentales para contar con una entidad mejor preparada ante fenómenos naturales, accidentes o cualquier situación que represente un riesgo.

González de la Fuente agregó que la profesionalización del personal operativo permite fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar hacia una Protección Civil más eficiente y cercana a la población.