Protección Civil de Reynosa refuerza prevención con cursos

Protección Civil de Reynosa implementó capacitaciones semanales gratuitas para fortalecer la cultura de la prevención ciudadana

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Reynosa atendió poco más de 9 mil llamados de emergencia, situación que llevó a la dependencia a implementar una nueva estrategia preventiva enfocada en la capacitación continua tanto de la ciudadanía como del personal operativo.

Ante este alto número de reportes, la dirección del departamento determinó que todos los lunes se impartan cursos y capacitaciones en sus propias instalaciones, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y reducir el número de emergencias en la ciudad.

La iniciativa está dirigida al personal de Protección Civil y Bomberos, así como a empresas, instituciones educativas y ciudadanía en general, quienes podrán acceder a información directa impartida por especialistas en temas que pueden contribuir de manera directa a salvar vidas.

Entre los cursos que se estarán ofreciendo se encuentran la prevención del suicidio, crianza responsable y positiva, uso y manejo de extintores, reanimación cardiopulmonar (RCP), toma de signos vitales, además de otros temas relacionados con la atención de emergencias y la protección civil.

Las autoridades informaron que las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, o de manera presencial acudiendo directamente a las instalaciones del Departamento de Bomberos para solicitar el registro.

Al respecto, Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil municipal, destacó la importancia de llevar estos temas a un mayor número de personas, especialmente a los jóvenes, a través de las instituciones educativas.

“Nosotros estaremos compartiendo diferentes temas como la crianza responsable y positiva, RCP, signos vitales, uso y manejo de extintores, un sinfín de temas que son de mucha ayuda para la comunidad. Principalmente estaremos enfocados enel tema de salud mental y primeros auxilios psicológicos, llevándolo a instituciones educativas de nivel medio y medio superior con la intención de tener un mayor alcance”, señaló.

El funcionario subrayó que para la dependencia la salud mental es una prioridad, incluso por encima de la salud física, al considerar que los jóvenes representan el futuro del país.

“Para nosotros es mucho más importante la salud mental que la salud física. Queremos que los jóvenes, que son el futuro de México, puedan replicar este mensaje tan importante en sus domicilios y en su entorno”, añadió.

Finalmente, la dependencia reiteró que el objetivo de este programa es disminuir el número de atenciones de emergencia durante el presente año, apostando por la prevención, la capacitación ciudadana y la concientización como herramientas fundamentales para proteger la vida y la seguridad de la población de Reynosa.