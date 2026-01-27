Protección Civil de Reynosa declara operativo permanente por frío

El operativo carrusel ha dado resultados, de la mano con otras dependencias municipales, para brindar atención oportuna a la población en riesgo

La coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa se declaró en operativo permanente desde la noche del pasado sábado, ante la llegada de la primera jornada de frío extremo a la ciudad.

Desde ese momento, se mantienen recorridos constantes, principalmente durante las noches, con la finalidad de identificar a personas en situación de calle y a familias vulnerables, para ser trasladadas a un refugio seguro.

¿A quiénes se brinda apoyo durante el operativo?

Al respecto, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, explicó que el apoyo no se limita únicamente a personas sin hogar.

“No solamente las personas que se encuentran en una situación vulnerable, en situación de calle, sino también aquellas personas adultos mayores que no cuenten con las condiciones aptas para pasar estos sistemas frontales en sus domicilios, que no estén preparados, también que hagan un reporte correspondiente y de manera directa al 89 99 55 00 10 y 00 11 o a través de la página de Facebook de la coordinación de Protección Civil”, señaló.

Personas resguardadas y resultados del operativo carrusel

Actualmente, las autoridades municipales atienden a ocho personas resguardadas en albergues. Dos de ellas llegaron de manera voluntaria, luego de que sus viviendas no reúnen las condiciones necesarias para protegerse del frío.

El llamado operativo carrusel está dando resultados, al realizarse de manera coordinada con otras dependencias municipales para brindar atención oportuna a la población en riesgo.

Servicios que se ofrecen en los refugios temporales

Javier Lam Cantú detalló que en los refugios se ofrece atención integral a las personas resguardadas.

“En las instalaciones del polideportivo, por parte del DIF se les brinda lo que son los tres alimentos del día, una valoración médica, se hace un chequeo y se les proporciona kits de higiene personal, se les brinda cobijas y colchonetas”, indicó.

Afectaciones y recomendaciones ante el frío en Reynosa

En la frontera de Reynosa, durante esta primera jornada fría, se vieron afectadas algunas actividades, principalmente en planteles educativos, debido a las bajas temperaturas registradas.

Ante este escenario, el coordinador de Protección Civil hizo un llamado urgente a la población para tomar medidas de extremo cuidado, ya que el pronóstico de clima frío se extiende para el próximo fin de semana.