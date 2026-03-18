Protección Civil combate incendio forestal en Bustamante

Las autoridades y brigadistas trabajan para controlar incendio en Bustamante, con apoyo de fuerzas federales y estatales en labores de contención

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que las brigadas trabajan en la apertura de brechas cortafuego, reconocimiento del terreno y establecimiento de estrategias para el control del incendio, priorizando en todo momento la seguridad del personal y de las comunidades cercanas.

Se tratan las labores de atención y combate al incendio forestal que se registra en el ejido Joya de Herrera, en el municipio de Bustamante, Tamaulipas, sitio en donde trabajan brigadistas de Bomberos Forestales de Protección Civil Tamaulipas, personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Secretaría de Desarrollo Rural.

El funcionario estatal informó que se cuenta con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal, quienes colaboran en labores operativas, de logística y seguridad en la zona del siniestro.

González de la Fuente destacó que, por instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se mantiene una coordinación permanente entre dependencias para evaluar el comportamiento del fuego y fortalecer las acciones de combate, con el objetivo de lograr su control y posterior liquidación en el menor tiempo posible.