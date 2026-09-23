Protección Civil alerta por riesgos en ríos ante el calor

Santiago Cruz explicó que la misma recomendación se mantiene para lugares como La Playita, en el río Bravo, donde las corrientes pueden cambiar

Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la frontera de Tamaulipas, la Coordinación Regional de Protección Civil del Estado hizo un llamado a la población para evitar ingresar a ríos, canales y drenes, debido al riesgo que representan sus corrientes y las condiciones cambiantes de estos cuerpos de agua.

Martín Santiago Cruz, coordinador regional de Protección Civil en la frontera, señaló que la recomendación de las autoridades es no ingresar a estos sitios para intentar refrescarse, ya que incluso aquellos que parecen tranquilos pueden representar un peligro para quienes se introducen en ellos.

“Siempre hemos dado la recomendación de que todos los canales, tengan o no alguna situación en específico, son peligrosos; que tengan todo el cuidado necesario y es no ingresar, es no ingresar”, advirtió el funcionario.

Protección Civil alerta por corrientes en el río Bravo

Santiago Cruz explicó que la misma recomendación se mantiene para lugares como La Playita, en el río Bravo, donde las corrientes pueden cambiar y resultar difíciles de controlar, situación que ha provocado accidentes. Por ello, pidió a la población extremar precauciones y atender las indicaciones de seguridad.

“Lo mismo tenemos en la situación de La Playita en el río Bravo; sabemos que las corrientes de repente son no controlables y la gente aun así se sigue metiendo, por eso los accidentes”, señaló.

El coordinador regional destacó que mantienen comunicación permanente con los responsables de Protección Civil de los distintos municipios fronterizos, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y estar preparados para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Piden proteger a menores durante los días de calor

Reiteró el llamado a las familias para evitar que niñas, niños y jóvenes ingresen a ríos, canales y drenes durante los días de intenso calor, al considerar que la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones pueden evitar accidentes y situaciones que pongan en riesgo la vida.