Protección Civil alerta por lluvias y encharcamientos en Reynosa

Protección Civil y Bomberos mantendrá puntos de auxilio en diferentes sectores de la ciudad para responder ante posibles emergencias

Sobre aviso no hay engaño. Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días en Reynosa y la región, el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó que la dependencia se mantiene atenta a las actualizaciones meteorológicas y pidió a la población tomar precauciones ante las condiciones que podrían presentarse.

“Tenemos un pronóstico de precipitación para lo que son los próximos días en la ciudad de Reynosa y la región; en ese sentido, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Reynosa nos mantenemos muy al pendiente de cualquier actualización”, señaló el funcionario.

Piden extremar precauciones al conducir

Ante el incremento de accidentes automovilísticos registrado durante las últimas semanas, incluso en condiciones normales, Lam Cantú exhortó a los conductores a extremar precauciones durante las precipitaciones, debido al pavimento resbaladizo.

Recomendó mantener una mayor distancia de seguridad, reducir la velocidad, utilizar el cinturón y encender las luces y los limpiaparabrisas, además de evitar distracciones con dispositivos electrónicos.

“Hay que recordar que es cuestión de dos o tres segundos para que pueda surgir un accidente”, advirtió.

Identifican puntos de encharcamiento en Reynosa

Protección Civil y Bomberos mantendrá puntos de auxilio en diferentes sectores de la ciudad para responder ante posibles emergencias. El coordinador también pidió evitar circular durante y después de las lluvias por las zonas identificadas como puntos de encharcamiento, entre ellas el bulevar Hidalgo y Fuente de Diana, bulevar del Maestro con Fuente de Diana, Circuito Independencia y calle Río San Juan, además de los pasos a desnivel.