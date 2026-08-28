Protección Civil alerta por calor y lluvias en septiembre

El coordinador municipal, Javier Lam Cantú, señaló que todavía restan entre 10 y 15 días de lo que coloquialmente se conoce como la canícula,

Las altas temperaturas continuarán en Reynosa durante los próximos días, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climatológicas.

El coordinador municipal, Javier Lam Cantú, señaló que todavía restan entre 10 y 15 días de lo que coloquialmente se conoce como la canícula, por lo que recomendó a la población mantener las medidas preventivas ante el calor extremo.

“Seguimos monitoreando el cambio de las condiciones climatológicas, restan de 10 a 15 días de lo que es coloquialmente conocido como la canícula”, informó el funcionario.

De manera paralela, Protección Civil mantiene especial atención en los cambios que podrían presentarse durante septiembre, debido al pronóstico de posibles sistemas frontales que generarían condiciones más frescas en la ciudad.

Lam Cantú explicó que estos sistemas también podrían estar acompañados de lluvias, por lo que ya se realizan evaluaciones para identificar posibles riesgos y establecer medidas preventivas.

“Se pronostican sistemas frontales para el mes de septiembre, estaremos muy al pendiente y estaremos informándoles”, indicó.

El coordinador destacó que la información será difundida a través de la página oficial de Facebook de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer oportunamente cualquier modificación importante en las condiciones del clima.

“Cualquier novedad para mantenerlos informados y poder disminuir riesgos, hay que prevenir”, puntualizó Javier Lam Cantú.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y continuar con las medidas de prevención mientras persistan las altas temperaturas.