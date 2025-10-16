Prosperan en San Francisco de Villa de Casas lavando tráileres

Más de una decena de negocios sobre la carretera Victoria-Tampico se dedican a esta actividad, generando empleo para familias enteras

Ubicado en la carretera Victoria-Tampico, San Francisco de Villa de Casas es un pequeño pueblo que ha encontrado en el lavado de tráileres una fuente de ingresos para sus familias.

Más de una decena de negocios a bordo de carretera se dedican a esta actividad, generando empleo para familias enteras.

A pesar de que el pueblo se encuentra en una zona donde el agua es un recurso escaso, pues es una región semiárida, los habitantes han encontrado una forma de adaptarse.

Acumulan agua en tanques de 1000 litros, que luego utilizan para el lavado de los tráileres.

Esta agua es cuidadosamente suministrada a fin de asegurarse de que sea suficiente para las necesidades del negocio.

"Es un desafío, pero hemos aprendido a manejar el agua de manera eficiente", dice Mireya Herrera López, propietaria de uno de los negocios de lavado de tráileres.

Con esfuerzo, estos trabajadores en San Francisco de Villa de Casas han modernizado sus equipos, utilizando hidro lavadoras que les permiten limpiar los vehículos de carga de manera más eficiente.

Mireya dice que esto les permite aumentar su productividad y ofrecer un servicio de alta calidad a sus clientes, porque en media hora ya tienen lavada una cabina de tráiler.

"Es un trabajo duro, pero nos permite vivir", dice Juan, otro propietario de un negocio de lavado de tráileres.

“Estamos agradecidos por tener esta oportunidad de trabajo y dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener nuestros negocios en funcionamiento".

La comunidad de San Francisco de Villa de Casas es un ejemplo de cómo las personas pueden encontrar oportunidades de empleo y generar ingresos en lugares donde las opciones son limitadas.

A pesar de los desafíos, han encontrado una forma de prosperar y ofrecer un servicio valioso a la industria del transporte.