Proponen tarifa de agua según consumo para pequeños negocios

CANACO Altamira propondrá a la COMAPA que los establecimientos de bajo consumo paguen únicamente el volumen de agua utilizado y no una tarifa mínima por bloque

El sector comercio de la zona sur de Tamaulipas buscará que las tarifas de agua potable para micro y pequeños negocios sean más justas y correspondan al consumo real, por lo que propondrá ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) establecer un esquema especial para establecimientos de bajo consumo.

César Sánchez Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Altamira, explicó que la propuesta consiste en que los pequeños negocios paguen únicamente los metros cúbicos de agua que realmente consumen durante el periodo de facturación, en lugar de cubrir un volumen mínimo establecido dentro de un rango.

El dirigente empresarial señaló que existen comercios que utilizan cantidades reducidas de agua debido a que este recurso no representa su principal materia prima o insumo, pero que aun así terminan pagando cantidades superiores al consumo que registran.

Explicó que algunos establecimientos pueden consumir 10 o 15 metros cúbicos, mientras que el esquema vigente contempla un rango mínimo que puede ser superior, situación que, dijo, incrementa los costos para los comerciantes.

¿Qué propone la Cámara de Comercio de Altamira?

“Que simplemente paguen lo que consumen”, planteó Sánchez Aguilar al explicar la propuesta que ya fue presentada dentro del consejo correspondiente.

El presidente de la CANACO consideró que un esquema basado en el consumo real de agua no solamente permitiría reducir costos para los pequeños negocios, sino que también podría incentivar un uso más responsable del recurso.

Explicó que cuando un usuario paga por un volumen mínimo que no necesariamente consume, puede generarse la percepción de que tiene derecho a utilizar esa cantidad, aunque realmente no la necesite.

Buscan participación de COMAPA, comerciantes y ciudadanos

Destacó que la Cámara de Comercio mantiene disposición para colaborar con la COMAPA y las autoridades municipales, al considerar que la solución a los problemas relacionados con el servicio requiere la participación conjunta del organismo operador, comerciantes y ciudadanos.

“Esto no lo puede hacer solo; necesita el apoyo de todos”, señaló el dirigente empresarial, quien agregó que la CANACO cuenta con representación dentro del consejo y participa en la evaluación y planteamiento de propuestas relacionadas con el servicio.

Analizarán posibles cambios en las tarifas de agua

Respecto a posibles modificaciones en las tarifas, Sánchez Aguilar indicó que el tema deberá analizarse y, en caso de existir incrementos, estos tendrían que estar debidamente justificados.

La propuesta del sector comercial busca establecer un esquema de cobro más acorde con las necesidades de los pequeños negocios, particularmente aquellos cuyo consumo de agua es reducido y para los cuales el pago por bloques representa un costo adicional.