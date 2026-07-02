Proponen que vecinos puedan reclamar cuerpos sin familia

Promueven una reforma en Tamaulipas para permitir que vecinos o personas cercanas den sepultura a fallecidos sin familiares directos

El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de su representante en Tamaulipas, continúa promoviendo una reforma para incorporar a la legislación estatal el concepto de "familia social", con el propósito de que vecinos o personas cercanas puedan reclamar los cuerpos de quienes fallecen sin familiares directos.

José Andrés Méndez Ñeco, miembro del Consejo Nacional de la Comisión de Búsqueda, explicó que esta figura ya está contemplada en la Ley General en Materia de Desaparición y ahora se busca armonizarla con la legislación local para reconocer los vínculos comunitarios que se forman entre personas que viven solas.

"Aquellas personas que tenemos como vecinos y que se quedan solos en la vida y que fallecen en sus casas, y nosotros como vecinos tenemos ese lazo familiarizado con ellos, queremos reclamarlos. Vamos a tener que aterrizar el concepto de familia social, porque ya existe este concepto y lo que necesitamos es que se armonice la legislación nacional con la local", señaló.

El representante del organismo afirmó que actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado establece diversos requisitos para la entrega de estos cuerpos, al considerar la posibilidad de que existan intereses relacionados con herencias o sucesiones, lo que dificulta que vecinos o personas cercanas puedan brindarles una sepultura.

"Cuando una persona fallece, pero era mi vecino y yo tenía mucho cariño y responsabilidad social con él, yo lo reclamo para darle una sepultura, pero qué me dice la Fiscalía: piensa que tienes un interés de algún sucesorio o de alguna herencia o algo por el estilo. Entonces hay que establecer esos requisitos mínimos para saber si te dan o no el cuerpo para que tú le des cristiana sepultura", explicó.

Méndez Ñeco consideró que la aprobación de esta reforma también ayudaría a disminuir la crisis forense que enfrenta Tamaulipas, ya que evitaría que personas no reclamadas terminen en la fosa común por la complejidad de los trámites.