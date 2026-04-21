Proponen que notarios entreguen cuentas claras

Con esto se busca un desglose detallado de impuestos y derechos, gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre

Con el fin de acabar con la incertidumbre sobre cuánto cuesta realmente un trámite legal, el diputado local de Morena, Armando Zertuche Zuani, presentó una iniciativa que obligaría a los notarios públicos de Tamaulipas a transparentar cada peso que cobran a sus clientes.

La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, busca que los fedatarios tengan el deber legal de entregar un desglose detallado de los montos por concepto de:

Impuestos y derechos (pagos al gobierno), gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre.

Zertuche Zuani explicó que, aunque el notario es un profesional nombrado por el Estado para dar fe pública y asesorar a la gente, la confianza debe fortalecerse con honestidad financiera. Actualmente, muchos usuarios desconocen qué parte de su pago se va a impuestos y qué parte corresponde al cobro del notario.

"Es necesario que las personas tengan la certeza de en qué se gasta cada centavo y que los recursos se apliquen de manera correcta y honesta", señaló el legislador.

Seguridad jurídica para el ciudadano

La iniciativa resalta que la función notarial debe ser imparcial e independiente. Al implementar este mecanismo de transparencia, se otorga mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando cobros excesivos o confusos y garantizando que el usuario sepa exactamente por qué servicio está pagando.

De aprobarse esta reforma, los notarios de todo el estado deberán informar de manera específica y detallada el origen de cada erogación antes y después del acto jurídico para el que fueron contratados.

Puntos clave de la iniciativa: