Proponen padrón estatal de escuelas y academias privadas

Por: Alfredo Uvalle 06 Agosto 2026, 23:55 Compartir

El objetivo es que las academias acrediten que cuentan con protocolos de protección ante cualquier situación que conlleve algun riesgo

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La Diputada Local Katalyna Méndez Cepeda, dijo que presentará una iniciativa para la creación de un padrón de escuelas y academias privadas, lo anterior con el objetivo de darle certeza a los padres de familia y tutores, de los sitios en donde están ingresando a sus hijos y evitar casos de violencia. “Estamos viendo la posibilidad de reformar el código penal para que este más regularizado y sancionado todo tipo de abusos en las escuelas y en lo personal estoy trabajando en una reforma a la Ley de Educación del Estado, para crear como una política pública de prevención el padrón de este tipo de instituciones”, señaló. La propuesta contempla que la Secretaría de Educación del Estado emita una convocatoria para que instituciones de formación artística, deportiva, terapéutica y de reforzamiento académico se registren de manera voluntaria y, tras cumplir con ciertos requisitos, sean incluidas en un listado oficial. Academias deberán contar con protocolos de protección El objetivo es que las academias acrediten que cuentan con protocolos de protección infantil, prevención de la violencia y mecanismos de actuación ante cualquier situación de riesgo, brindando mayor certeza a los padres de familia sobre los lugares donde inscriben a sus hijos y promoviendo espacios más seguros para niñas, niños y adolescentes. “Lo que se busca es que cuenten con protocoles de protección infantil, de prevención de la violencia y de acción de vinculación con el C-5”, concluyó.