Proponen limitar doble nacionalidad para alcaldías de Tamaulipas

Méndez Cepeda consideró necesario analizar la viabilidad jurídica y constitucional para extender este derecho a los ámbitos locales

La diputada local de MORENA, Katalyna Méndez Cepeda, manifestó su respaldo a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la doble nacionalidad y abrió la puerta para que dicha disposición sea debatida y aplicada también en las presidencias municipales de Tamaulipas.

Méndez Cepeda consideró necesario analizar la viabilidad jurídica y constitucional para extender este derecho a los ámbitos locales.

“Vale la pena que se homologue a lo local y que se aplique a las presidencias municipales; si ya estamos hablando de fortalecer la responsabilidad de quienes aspiran a gobernar en lo federal y en lo estatal, vale la pena el análisis”, señaló.

Aplicación local no tendría efectos inmediatos

Respecto al proceso legislativo y los tiempos de aplicación, la legisladora aclaró que, en caso de prosperar una homologación en el estado, esta no tendría efectos inmediatos en el próximo ciclo electoral.

“Es importante informar a la ciudadanía que esto seguramente no aplicaría en este próximo proceso electoral de 2027. En el caso de la gubernatura, sería en 2028 y, en lo local, hasta el 2030”, concluyó la diputada, subrayando la importancia de una transición ordenada y apegada a los tiempos constitucionales.

Reforma establece nacionalidad única para candidaturas

Se aprobaron las modificaciones en donde se establece como requisito para la Presidencia de la República y las gubernaturas, ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, o renunciar a ella antes del registro de la candidatura.

La reforma dispone que quienes ejerzan estos cargos no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, en los términos previstos por la reforma.