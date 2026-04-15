Proponen ley para proteger a maestros ante agresiones

La iniciativa pretende que el maestro recupere su autoridad y seguridad en el aula, estableciendo un marco legal que no solo castigue el delito una vez cometido

Ante el alarmante incremento de agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte dentro de los planteles educativos, la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Tamaulipas para brindar protección jurídica y seguridad a los trabajadores de la educación en los 43 municipios del estado.

Docentes enfrentan situación de vulnerabilidad

La legisladora reconoció que los docentes, especialmente en los niveles de secundaria y bachillerato, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, temiendo diariamente por su integridad física y su vida.

Con declaraciones contundentes, la diputada Anzaldúa Nájera subrayó la urgencia de que los "hacedores de justicia" pongan la mirada en el magisterio porque: "Están matando a los maestros", dijo alarmada.

"Es precisamente a raíz de que están matando a los maestros dentro de las escuelas, que los están golpeando... los maestros están siendo eliminados, están siendo golpeados y necesitamos de una ley que nos proteja", sentenció la legisladora.

Exponen amenazas directas a profesores

Incluso, compartió testimonios de docentes y practicantes que han sido víctimas de amenazas directas por parte de estudiantes y padres de familia:

"Un niño me dijo: dice mi papá que si usted me pone una mala calificación le va a hacer esto a su carro y a usted esto... la figura del maestro está totalmente desprotegida", puntualizó.

Iniciativa busca reforzar marco legal existente

Esta nueva iniciativa busca complementar las recientes reformas al Código Penal del Estado, que ya han endurecido las penas contra el robo en escuelas. Actualmente, tras las modificaciones legales, quienes ingresen a robar a planteles educativos pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, una medida que busca frenar la impunidad que permitía a los delincuentes salir libres rápidamente.

Sin embargo, la propuesta de la diputada Anzaldúa va un paso más allá: busca que, así como se castiga con severidad el daño al patrimonio escolar, también se sancione con penas de prisión las agresiones físicas y las amenazas que estudiantes o tutores realicen en contra de los docentes.

La iniciativa pretende que el maestro recupere su autoridad y seguridad en el aula, estableciendo un marco legal que no solo castigue el delito una vez cometido, sino que sirva como un mecanismo de prevención y respeto a la labor educativa en Tamaulipas.