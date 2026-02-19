Proponen calles y colonias con nombres de mujeres en Tamaulipas

La diputada Luz Elena Morales planteó revisar marcos municipales para impulsar calles con nombres femeninos y anunció avances en la revisión de cuentas públicas

La diputada presidenta Luz Elena Morales expresó apertura para analizar propuestas que impulsen la visibilización de las mujeres, como promover que más calles lleven nombres femeninos, tema que —dijo— no solo compete a Saltillo, sino a todo el estado y el país.

Adelantó que se revisaría el marco municipal correspondiente para emitir, en su caso, exhortos a los ayuntamientos.

“Pues no solamente en saltillo, pues a final de cuestas en en todo el estado en todo el pais, recibimos con mucha atencion esta iniciativa vamos a revisar los codigos municipal y en su momento estar realizando los exhortos respectivos” señalo la legisladora.

Asimismo en otro tema explicó que el Congreso del Estado dará continuidad al proceso constitucional de revisión de las cuentas públicas, cuyos resultados ya fueron analizados en comisión y serán presentados al pleno.

Indicó que este procedimiento forma parte de la ruta legislativa ordinaria, independiente de las acciones que pueda realizar la auditoría, reafirmando que se trata de un ejercicio institucional de transparencia y rendición de cuentas