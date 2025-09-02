Propone Gattás endurecer sanciones por delito de robo a escuelas

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás, dijo que solicitarán a los diputados locales, reformar la ley, con el objetivo de sancionar con mayor dureza este delito

Al mencionar que el gobierno municipal continúa apoyando a las escuelas de los diversos niveles educativos, con 21 mil desayunos escolares diarios y 105 mil por semana, además de la construcción de 15 cisternas en planteles educativos que registraban problema de almacenamiento de agua y la construcción de cuatro aulas educativas, el Alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, dijo que solicitarán a los diputados locales del Congreso de Tamaulipas, realizar reformas a la ley, con el objetivo de sancionar con mayor dureza a las personas que incurran en el delito de robo a escuelas.

“Ver como lo podemos tipificar con mayor grado de penalidad este delito y que no salgan con 2 mil pesos de multa, porque detuvieron a una persona hace dos semanas y lo soltaron con 2 mil pesos de pago y me habían quitado más de 15 o 20 mil pesos en cables de cobre, por eso estamos viendo como cambiar esa parte para que la sanción sea mayor y reformar las leyes y que nos salgan tan rápido porque nos están pegando mucho en las escuelas, es un grupito muy pequeño de jóvenes los que están haciendo eso”, dijo Gattás Báez.

Se refirió a las acciones que están implementando en las comunidades escolares de la capital del estado, en áreas que corresponden a la secretaría de Servicios Públicos, que, a través del Departamento de Alumbrado Público, supervisan que estén bien iluminadas, mientras que a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, inspeccionar que cuenten con el abasto de agua potable en las escuelas que se encuentran en la parte alta de la ciudad, donde no se cuenta con la capacidad de llevar el vital recurso a través del sistema de tubería, se hace con camiones cisterna.

Con la entrega de un aula didáctica y el exhorto a niñas y niños de aprovechar el aprendizaje que les brindan sus maestros, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, junto a su esposa Lucy de Gattás, inauguró el nuevo ciclo escolar 2025-2026 en la escuela “Luis Donaldo Colosio Murrieta”.