Propone blindar a hijos de víctimas de feminicidio

La propuesta busca que la atención no termine con la investigación del feminicidio o la detención del presunto responsable

Hacer imprescriptible el feminicidio y garantizar protección para los hijos de las mujeres asesinadas son dos de los planteamientos que la senadora Olga Sosa Ruiz adelantó como parte de su agenda legislativa, con la intención de ampliar la respuesta del Estado no sólo hacia las víctimas directas, sino también hacia sus familias.

“Vamos por la imprescriptibilidad del feminicidio. Es un delito que no puede prescribir”, señaló la legisladora al referirse a uno de los cambios que busca impulsar en materia de violencia contra las mujeres.

Sosa Ruiz puso especial énfasis en los hijos de las víctimas, a quienes llamó “víctimas colaterales”, debido a que pueden quedar en una situación de vulnerabilidad después del asesinato de su madre, particularmente cuando el presunto responsable es su pareja y termina detenido.

“Vamos por proteger a las víctimas colaterales que son los hijos”, afirmó la senadora, quien planteó que estos menores puedan recibir respaldo para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y vestimenta.

La propuesta busca que la atención no termine con la investigación del feminicidio o la detención del presunto responsable, sino que también se considere la situación de los menores que quedan afectados por la pérdida de su madre. Sosa Ruiz señaló que este tema será parte de la agenda legislativa que pretende impulsar en el Senado.