Pronostican fuertes lluvias para la región de Tamaulipas

Exhortan a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de precipitaciones severas en las zonas norte y centro del estado.

El coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que durante las próximas horas se esperan fuertes lluvias en municipios del norte y centro del estado.

Ante esta situación, exhortó a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo y prevenir accidentes.

El funcionario señaló que se mantiene una coordinación permanente con fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de Marina, para monitorear las zonas de playa de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Aldama y Ciudad Madero, así como otros municipios donde también se pronostican lluvias intensas.

Agregó que existe coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para implementar acciones preventivas y brindar auxilio a las personas que lo requieran.