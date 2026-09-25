Promueven reúso de agua en la industria de Tamaulipas

La medida busca alternativas de conservación ante los problemas de abasto de agua que enfrenta el sector industrial de la entidad.

Ante las problemáticas relacionadas con el uso y disponibilidad del agua en Tamaulipas, la diputada local Elvia Eguía Castillo señaló que se han impulsado propuestas desde el Congreso del Estado para fomentar un mayor aprovechamiento del recurso.

La legisladora explicó que una de las propuestas que presentó y que fue aprobada contempla que la industria pueda reciclar y reutilizar el agua que utiliza en sus procesos en distintos puntos de Tamaulipas.

Eguía Castillo destacó que el objetivo es buscar alternativas para darle un segundo uso al agua empleada por la industria maquiladora, en lugar de que este recurso sea utilizado una sola vez y posteriormente desechado.

Señaló que el reúso del agua puede contribuir a un mejor aprovechamiento del recurso, por lo que consideró necesario continuar impulsando medidas que permitan utilizarla de diferentes maneras dentro de los procesos industriales.

La diputada agregó que este tipo de acciones forman parte de las propuestas que se han planteado ante las condiciones que enfrenta Tamaulipas en materia de agua y la necesidad de generar un consumo más responsable.