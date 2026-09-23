Promueven Mes del Testamento para evitar conflictos en Reynosa

La especialista destacó que no solamente pueden incluirse propiedades, sino también objetos y pertenencias con un significado sentimental para las familias.

Con el propósito de fomentar una cultura de previsión y evitar conflictos familiares, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa promueve durante septiembre el Mes del Testamento, invitando a la ciudadanía a aprovechar las facilidades para dejar en orden la distribución de sus bienes.

Gabriela Moreno, abogada de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, explicó que durante este mes las notarías y el Colegio de Notarios establecen un costo estandarizado para quienes desean realizar este trámite.

“En este mes todas las notarías y el Colegio de Notarios acuerdan un costo estandarizado para las personas que requieren el testamento, y el costo acordado por los notarios es de 3 mil pesos”, señaló.

Testamento puede incluir objetos con valor sentimental

La especialista destacó que no solamente pueden incluirse propiedades o bienes de alto valor económico, sino también objetos muebles, joyas y pertenencias con un significado sentimental para las familias.

“Casas, joyas, bienes muebles, es decir, a lo mejor un tocador, un comedor, una silla o alguna figura que represente algo simbólico, que tenga un valor sentimental, aunque no tenga un valor monetario, también son sujetos de testar”, explicó.

Moreno señaló que la falta de un testamento puede generar procedimientos legales entre los familiares de una persona fallecida, además de representar mayores gastos y tiempo para los herederos. La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa brinda asesoría legal en este tipo de casos y, de acuerdo con la abogada, es una situación que atienden con frecuencia.

“Es muy frecuente aquí en el despacho; tal vez el 50 por ciento de los asuntos que se llevan en materia familiar se trata de juicios testamentarios, porque la persona que ha fallecido no dejó un testamento”, indicó.

Documento permite evitar conflictos entre herederos

La abogada explicó que, ante la ausencia de este documento, los bienes de la persona fallecida deben ser distribuidos mediante un procedimiento sucesorio entre los herederos, por lo que contar previamente con un testamento permite establecer con claridad la voluntad del propietario y evitar complicaciones posteriores.

La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar el Mes del Testamento para poner en orden su patrimonio y evitar que los bienes construidos durante años puedan convertirse posteriormente en motivo de conflictos familiares.