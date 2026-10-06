Promueven deporte y solidaridad por la infancia con mal

Organizada por el endocrinólogo Ángel Vázquez, la justa atlética se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en la ciudad.

Para ayudar a niñas, niños y adolescentes con diabetes en Nuevo Laredo, se llevará a cabo la Segunda Carrera “Diabetes Sin Fronteras”, con el lema “Corremos hoy por un mañana más saludable”.

El evento es una iniciativa del médico Ángel Vázquez, endocrinólogo pediatra, quien vio que muchos de sus pacientes no cumplían con el tratamiento por falta de recursos económicos, así que decidió reunir el deporte, la solidaridad y la educación, para crear conciencia sobre la diabetes infantil, promover estilos de vida saludables, y recaudar fondos.

El año pasado se realizó por primera vez la carrera con 300 lugares disponibles, pero se inscribieron 320 personas.

Con los recursos obtenidos se adquirieron sensores para monitoreo continuo de glucosa, insulinas, glucómetros y tiras reactivas, que fueron entregados a familias de niñas y niños con diabetes. Además, se apoyó a dos familias con el 50 por ciento del costo de estudios especializados de anticuerpos, utilizados para distinguir entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Cada uno de estos estudios tiene un costo aproximado de 20 mil pesos.

La organización invita a la comunidad de Nuevo Laredo a participar y convertir cada inscripción en una oportunidad de vida.

El registro termina el 10 de octubre y la carrera será el domingo 15 de noviembre en la modalidad de cinco kilómetros y caminata familiar de tres kilómetros.

El costo de inscripción es de 350 pesos. Para mayores detalles, pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al teléfono 867 267-2113.