Promueve Partido Paz su propuesta política en Matamoros

El proyecto partidista busca integrar a jóvenes y nuevos perfiles para evitar las candidaturas tradicionales en la entidad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Partido Paz inició en Matamoros una etapa de promoción y difusión para dar a conocer su propuesta y sumar a ciudadanos interesados en participar dentro de esta nueva fuerza política.

Mauro de la Fuente, quien acudió en representación de Quintanilla Leal, presidente estatal del partido en Tamaulipas, señaló que actualmente se está invitando a la ciudadanía y a la militancia a integrarse al proyecto.

Explicó que ya se ha recibido documentación de personas interesadas en participar y representar al partido, además de que se busca incorporar nuevos perfiles a su estructura.

De la Fuente indicó que uno de los planteamientos del dirigente nacional, Hugo Erick Flores Cervantes, es abrir espacios para nuevas generaciones de políticos y evitar que sean los mismos perfiles los que ocupen los espacios de participación.

Durante el mensaje de promoción del partido también se destacó que el concepto de paz no se limita a una palabra o a un discurso, sino que se relaciona con condiciones como vivir sin miedo, contar con oportunidades de trabajo y tener expectativas de un mejor futuro para las familias.

El proyecto plantea incluir a diferentes sectores de Matamoros, entre ellos trabajadores, comerciantes, empresarios, jóvenes, mujeres, familias, comunidades rurales y personas relacionadas con actividades como el campo, la pesca, la industria y la maquila.

También se señaló que la paz debe construirse desde distintos espacios de la sociedad, como las familias, escuelas, centros de trabajo y colonias, mediante la participación y la atención de las problemáticas que enfrenta la ciudad.

El Partido Paz busca con esta promoción sumar ciudadanos a su estructura en Tamaulipas y mantener el acercamiento con quienes estén interesados en participar, bajo el mensaje de promover paz para México, Tamaulipas y las familias.