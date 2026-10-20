Promueve Hospital de Reynosa lucha constante contra el cáncer

El personal del Hospital General de Reynosa mantiene acciones de prevención y detección oportuna de cáncer de mama durante todo el año

Aunque el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama ya pasó, el personal médico y de enfermería del Hospital General de Reynosa mantiene las acciones de prevención durante todo el año, con pláticas informativas dirigidas a los usuarios y recomendaciones para fomentar la detección oportuna de esta enfermedad.

Durante las jornadas de orientación, trabajadores de la salud salen de sus áreas de trabajo para aprovechar los tiempos de espera de los pacientes y sus acompañantes, a quienes explican la importancia de conocer su cuerpo, identificar posibles anomalías y acudir a revisiones médicas preventivas.

Verónica Montalvo Rodríguez, responsable del programa de cáncer de mama y cérvico-uterino, explicó que estas actividades forman parte de la atención cotidiana que ofrece el hospital, más allá de las fechas conmemorativas.

“Día a día impartimos estas pláticas, son pláticas cotidianas para nuestros usuarios. Sabemos que el día de hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Cáncer de Mama; para nosotros, los servidores de la salud, todos los días estamos luchando contra esta enfermedad”, señaló.

La responsable del programa destacó que una de las principales recomendaciones para las mujeres es conocer su propio cuerpo y realizar la autoexploración mamaria, con el propósito de reconocer cambios que pudieran requerir una valoración profesional.

Montalvo Rodríguez indicó que, además de brindar información, el hospital realiza exploraciones de mama y promueve entre las usuarias la importancia de revisar periódicamente sus senos para identificar cualquier alteración.

“Nosotros realizamos lo que es exploración de mama y siempre hacemos este hincapié a todo el usuario, recomendando que exploren sus mamas”, explicó.

Añadió que conocer el cuerpo permite reconocer con mayor facilidad cambios inusuales y buscar atención médica cuando sea necesario.

La autoexploración es una herramienta de conocimiento personal, pero no sustituye la valoración clínica ni los estudios de detección recomendados por los profesionales de la salud.

La funcionaria reiteró que las acciones preventivas están disponibles durante todo el año e invitó a las mujeres a no esperar a presentar síntomas para solicitar una revisión.

Precisó que el servicio de detección oportuna de cáncer atiende de lunes a viernes, de las 7:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en el consultorio número 11 del Hospital General de Reynosa.

“Nosotros hacemos esta invitación y hacemos este hincapié a toda la población, que no nada más tamizamos a personas enfermas; aquí tamizamos a las personas sanas para confirmar que continúan sanas. Son estudios preventivos en donde vamos a prevenir esta enfermedad”, expresó.

Con estas acciones, el Hospital General de Reynosa busca acercar información y servicios de detección a la población, bajo el llamado a mantener una cultura de prevención y acudir oportunamente a consulta médica.