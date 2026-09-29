Prometen escuela de calidad y dejan a 160 alumnos con carencias

Lo que debía ser una escuela nueva y equipada terminó convertido en un plantel marcado por la falta de maestros, tecnología e infraestructura

El sueño de brindar educación de calidad a sus hijos se ha convertido en una preocupación para familias de la Secundaria General Número 17, ubicada en el fraccionamiento Pirámides, sobre la carretera San Fernando, en Reynosa, donde desde el ciclo escolar pasado enfrentan una marcada falta de maestros y diversas carencias de infraestructura y equipamiento.

Alberto Maldonado, padre de familia, explicó que actualmente solo cuentan con cuatro maestros, quienes cubren una hora cada uno, dejando sin atención docente buena parte de la jornada escolar. “Entregaron la escuela, pero la entregaron sin docentes. Actualmente están cuatro maestros nada más, pero es una hora por cada maestro; la inconformidad de nosotros es que del total de las horas restantes del día no se cubren para nada”, señaló.

El problema, dijo, contrasta con las condiciones que fueron anunciadas cuando autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a la inauguración del plantel durante el ciclo escolar pasado, donde se prometieron mejores instalaciones y tecnología para los estudiantes. Sin embargo, aseguró que el salón de cómputo permanece sin equipo.

“Un salón de cómputo, sin computadoras, un salón de cómputo sin tecnologías, y nada más sirve como refugio para los alumnos, es lo que estamos viendo, porque realmente no tiene nada. No hay una manera de que los alumnos puedan aprender”, manifestó el padre de familia.

Ante la falta de una solución, los padres de familia llevaron el caso ante organismos de derechos humanos. Maldonado explicó que inicialmente acudieron al CREDE, donde, según su versión, la titular Alicia Pizaña se comprometió a gestionar la llegada de los maestros en un plazo de 15 días, pero al no obtener una respuesta favorable decidieron recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, posteriormente, a la Comisión Nacional.

“Primeramente acudimos al CREDE a principio del mes para ver qué respuesta nos podían dar con los docentes. La maestra Alicia Pizaña nos dijo que en 15 días ella se comprometía a traer los maestros personalmente. Como no vimos respuesta favorable de la maestra Pizaña, acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en un principio a la Comisión Nacional”, relató.

Las carencias también son visibles dentro de las aulas, donde, de acuerdo con el padre de familia, existen deficiencias en materia de tecnología y mobiliario. Incluso, algunos maestros han tenido que recurrir a recursos propios para poder desarrollar sus actividades frente al grupo.

“Nos comenta la falta de tecnología, la falta de mobiliario. La evidencia es clara: el tamaño del pizarrón que tienen los alumnos y el maestro es solo con lo que cuenta para poder trabajar, con una mesa que trajo de su domicilio y un pizarrón que fue encontrado en cualquier otra parte, menos en la Secretaría de Educación”, denunció.

Maldonado agregó que parte del mobiliario llevado al plantel es usado y que las condiciones de la escuela comienzan a deteriorarse, pese a que se trata de un plantel de reciente creación.

“Esto es lo que están viviendo los alumnos. Apenas tiene poco de creación y ya se encuentra deteriorado, porque llevaron mobiliario usado al plantel, en donde todavía no se le hace justicia a la educación y no se le hace justicia al alumnado, y es el principal reclamo de la secundaria en la ciudad de Reynosa.”

El caso permanece ahora en manos de los organismos de derechos humanos, mientras padres de familia esperan que las autoridades educativas atiendan la falta de docentes, equipamiento y mobiliario. Para las familias, el reclamo no se limita a mejorar las instalaciones: se trata de garantizar que los 160 alumnos puedan recibir las clases y las condiciones educativas que les fueron prometidas desde que el plantel abrió sus puertas.