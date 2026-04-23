Promete Karely Ruiz ayuda a refugio en Nuevo Laredo

De Aragón pide desde hace tiempo el apoyo de la comunidad para continuar con su labor de rescate de perros y gatos abandonados o maltratados

La influencer publicó en sus redes sociales su deseo de apoyar a fundaciones de mascotas, y pidió etiquetar algunas para donarles alimento y campañas de esterilización, por lo que muchos internautas etiquetaron a Cecilia de Aragón, quien es conocida en esta frontera por su esfuerzo independiente en el sostenimiento de un albergue de perros y gatos sin hogar.

Refugio opera con apoyo comunitario

En el refugio no solo les brinda alimento, sino servicios médicos y cirugías, cuando lo requieren.

Para ello realiza actividades como venta de pulseras, ventas de garaje, loterías y rifas, a fin de obtener recursos económicos.

La propia rescatista publicó en sus redes sociales que Karely Ruiz le manifestó su deseo de ayudarla en su labor.

De Aragón pide desde hace tiempo el apoyo de la comunidad para continuar con su labor de rescate de perros y gatos abandonados o maltratados, ya sea a través de donaciones, comprando sus productos o apadrinando a un callejerito.

Se trató de contactar a la rescatista, pero hasta el momento no ha sido posible.