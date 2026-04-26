Prohibirán ingreso de envases de vidrio en Playa Miramar

La iniciativa también responde a la necesidad de conservar certificaciones ambientales del destino, así como evitar daños ecológicos.

Ante el incremento en el ingreso de envases de vidrio a Playa Miramar, autoridades de Ciudad Madero alistan un reglamento que contempla su prohibición, con el objetivo de reforzar la seguridad de los visitantes y proteger el entorno.

El alcalde Erasmo González Robledo informó que la propuesta será presentada el próximo mes y se busca que entre en vigor antes del periodo vacacional de verano.

Durante recorridos recientes, explicó, se detectaron zonas con acumulación de vidrio, material que al fragmentarse representa un riesgo de lesiones para los bañistas. Tan solo en Semana Santa, personal de Servicios Públicos recolectó cerca de 500 kilogramos de estos residuos.

Mientras el reglamento se formaliza, autoridades solicitaron a comercios y prestadores de servicios priorizar la venta de bebidas en latas de aluminio, reduciendo la disponibilidad de envases de vidrio en el área turística.

El edil destacó que otras playas del país ya aplican revisiones para impedir el ingreso de este material, por lo que se busca establecer una medida con sustento jurídico en el municipio.

La iniciativa también responde a la necesidad de conservar certificaciones ambientales del destino, así como evitar daños ecológicos, ya que los fragmentos de vidrio pueden llegar al mar y afectar el ecosistema.

Por su parte, el regidor Ramón Gómez Narváez advirtió que diariamente se recolectan botellas en la zona de playa, lo que representa un riesgo constante para los visitantes.

De acuerdo con autoridades locales, durante el reciente periodo vacacional la afluencia alcanzó alrededor de 1.3 millones de turistas, lo que refuerza la urgencia de establecer medidas para erradicar el vidrio en este destino.