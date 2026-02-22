Programa Limpiemos Reynosa llega a la colonia Loma Linda

El legislador destacó que este tipo de jornadas forman parte de un esfuerzo permanente para mejorar las condiciones de los espacios públicos

En atención a una solicitud ciudadana y como parte de las acciones para fortalecer el cuidado del entorno urbano, este viernes 20 de febrero se llevó a cabo una jornada de limpieza en la colonia Loma Linda, en la ciudad de Reynosa.

Diputado impulsa limpieza con participación ciudadana

La actividad fue impulsada por el diputado local Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, quien reiteró su llamado a trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para lograr una ciudad más limpia y ordenada.

Durante la jornada, brigadas realizaron limpieza de plazas públicas, desmonte de áreas verdes y retiro de basura, labores desarrolladas como respuesta directa a las peticiones vecinales del sector.

Programa #LimpiemosReynosa beneficia a varias colonias

Además de Loma Linda, las acciones beneficiaron a las colonias La Retama, Paseo de las Flores, Revolución Obrera y Emiliano Zapata, ampliando el impacto de esta estrategia comunitaria.

Fomento a la participación y mejora de la imagen urbana

El legislador destacó que este tipo de jornadas forman parte de un esfuerzo permanente para mejorar las condiciones de los espacios públicos, fomentar la participación ciudadana y contribuir a una mejor imagen urbana en los distintos sectores de Reynosa.