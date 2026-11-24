Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó que se mantiene atento a la investigación que realizan Profepa y SEDUMA para determinar responsabilidades.

En seguimiento a los episodios recurrentes de fuertes olores químicos registrados en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a una empresa dedicada al lavado de isotanques, ubicada en el Puerto Industrial de Altamira, donde detectó irregularidades en el manejo de residuos peligrosos, por lo que impuso la clausura temporal del sitio y le impuso medidas de urgente aplicación para corregir las deficiencias identificadas y prevenir riesgos al ambiente y a la salud de las personas.

Investigan el origen de los olores que afectan a la UTALT

Esto forman parte de la estrategia de vigilancia e investigación que la Profepa lleva a cabo en coordinación con autoridades de Protección Civil municipal y estatal, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Altamira, la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas y personal de las Unidades Navales de Protección Portuaria para identificar el origen de los olores que han ocasionado afectaciones a estudiantes y personal educativo de la UTALT.

En un comunidado emanado de PROFEPA se da conocer que se llevó a cabo esta acción sin embargo se reservó el nombre por estar abajo, proceso de investigación para evitar entorpecer el caso.

Protección Civil da seguimiento a las investigaciones

Sobre este hecho, el coordinador estatal de protección civil Luis Gerardo González de la Fuente confirmó que se mantiene atentos a la investigación que realiza Profepa y SEDUMA para determinar responsabilidades.

Estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia e investigación que la Profepa lleva a cabo en coordinación con autoridades de Protección Civil municipal y estatal, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Altamira, la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) y personal de las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP), para identificar el origen de los olores que han ocasionado afectaciones a estudiantes y personal educativo de la UTALT.