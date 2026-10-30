Profeco vigilará florerías y comercios durante el Día de Muertos

Asimismo, advirtió que los comercios no deben aplicar cargos adicionales por pagos realizados con tarjetas de crédito o débito,

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá en marcha el operativo de vigilancia Fieles Difuntos, del 30 de octubre al 2 de noviembre, para verificar que los establecimientos respeten los derechos de los consumidores y cumplan con las disposiciones comerciales.

José Luis Márquez Sánchez, director de la Profeco en la zona nororiente del país, que comprende municipios de Nuevo León y Tamaulipas, informó que se mantienen visitas de vigilancia de manera constante y que estas acciones continuarán durante los próximos operativos de la temporada de fin de año.

Recomiendan planear compras y conservar comprobantes

El funcionario recomendó a la población planear sus compras, adquirir únicamente los productos que necesita y establecer prioridades para evitar gastos innecesarios. También destacó la importancia de conservar los comprobantes de pago ante cualquier aclaración o posible inconformidad.

“Siempre va a haber recomendaciones que son tradicionales, que planeen sus compras, que consuman única y exclusivamente lo que ocupan, que guarden sus comprobantes, que establezcan unas prioridades en la cuestión de sus adquisiciones”, expresó Márquez Sánchez.

Comercios deben mostrar precios y evitar cargos por tarjeta

Respecto a las obligaciones de los establecimientos, el titular de la Profeco recordó que todos los negocios deben exhibir sus precios de manera visible, clara y precisa, sin limitar esta disposición únicamente a las florerías, donde suele incrementarse la demanda durante estas fechas.

“Sí están obligados a tener los precios a la vista, no nada más las florerías, sino cualquier tipo de negocio; exhibir precios, hacerlo de forma clara, precisa”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que los comercios no deben aplicar cargos adicionales por pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, por lo que exhortó a los consumidores a mantenerse atentos y reportar cualquier irregularidad que afecte su economía.

Vigilancia de Fieles Difuntos concluirá el 2 de noviembre

Márquez Sánchez explicó que el operativo Fieles Difuntos se desarrollará hasta el 2 de noviembre, como parte de las acciones de vigilancia comercial que se extenderán durante el cierre del año.

“Este día 30 de este mes se estará iniciando el operativo de Fieles Difuntos, que estará culminando el día dos. Estamos realizando visitas de vigilancia de forma constante, al igual que en el resto de los operativos que vienen para el fin de año”, señaló.

La Profeco llamó a la ciudadanía a comparar precios, solicitar comprobantes y verificar los montos cobrados para prevenir abusos durante las compras relacionadas con el Día de Muertos y las próximas festividades decembrinas.