Profeco vigila 4,000 productos para evitar descuentos engañosos

Estas verificaciones permiten llevar un registro de los precios antes de la temporada de ofertas, con el propósito de compararlos durante la campaña comercial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó sus acciones de vigilancia en establecimientos comerciales para evitar que durante el Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, se ofrezcan descuentos simulados o promociones que no correspondan a los precios reales de los productos.

José Luis Márquez Sánchez, director de la Profeco en la zona nororiente, que comprende municipios de Nuevo León y Tamaulipas, informó que desde hace dos meses se desarrolla un operativo de revisión de precios, en el que se mantiene bajo supervisión un universo de más de cuatro mil productos, principalmente electrodomésticos y artículos de consumo.

Explicó que estas verificaciones permiten llevar un registro de los precios antes de la temporada de ofertas, con el propósito de compararlos durante la campaña comercial y detectar posibles incrementos previos que posteriormente sean presentados como descuentos o promociones especiales.

El funcionario señaló que las revisiones se intensificaron ante la proximidad de uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, cuando miles de familias aprovechan las promociones para adquirir artículos para el hogar, equipos electrónicos y otros productos.

“Estamos implementando a partir de ya un operativo para preparar estos días que vienen. Tenemos dos meses realizando este tipo de actividades; alrededor de más de cuatro mil productos están siendo revisados constantemente, precisamente para que no vaya a haber una alteración en cuanto al precio y que no se vaya a simular un descuento”, explicó Márquez Sánchez.

Destacó que el objetivo es brindar certeza a los consumidores y procurar que las ofertas anunciadas por los establecimientos representen verdaderos ahorros, evitando prácticas comerciales que puedan afectar la economía de las familias.

Asimismo, recordó que los compradores tienen derecho a exigir que se respeten los precios exhibidos en etiquetas, anaqueles y publicidad, por lo que los comercios están obligados a cobrar las cantidades que anuncian y cumplir con las condiciones de las promociones que ofrecen.

Indicó que los consumidores también pueden solicitar información sobre las garantías de los artículos que adquieren, especialmente cuando se trata de electrodomésticos y equipos electrónicos, con el fin de conocer las condiciones de protección y respuesta en caso de presentar alguna falla.

Como parte del operativo, la Profeco dispondrá de módulos de atención y orientación en las inmediaciones de los principales centros comerciales, donde los ciudadanos podrán acercarse para exponer inconformidades, solicitar asesoría y presentar quejas cuando consideren que algún establecimiento no está respetando las promociones anunciadas.

Estas acciones buscan atender oportunamente posibles irregularidades durante los cinco días de actividad comercial, además de facilitar que los compradores cuenten con una instancia de apoyo ante cualquier incumplimiento.

Márquez Sánchez reiteró la importancia de que los consumidores revisen los precios antes de realizar sus compras, comparen promociones y verifiquen las condiciones de las ofertas, para evitar adquirir productos bajo publicidad engañosa.

La vigilancia de más de cuatro mil artículos y la instalación de módulos de atención forman parte de las medidas con las que la dependencia busca garantizar que el Buen Fin represente una oportunidad real de ahorro y no una estrategia para confundir a los consumidores mediante descuentos que no corresponden a una reducción efectiva de precios.