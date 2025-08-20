Profeco refuerza vigilancia en final de vacaciones en Reynosa

El titular de la dependencia subrayó también que la Procuraduría estará al pendiente de cualquier queja o denuncia que presenten los consumidores

Ante el cierre del periodo vacacional de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la zona nororiente del país informó que mantiene una estricta vigilancia sobre las promociones de paquetes vacacionales y el uso de los servicios de transporte público, tanto por tierra como por aire, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.

El director de Profeco en la región, José Luis Márquez Sánchez, explicó que esta es la etapa en la que con mayor frecuencia se presentan inconformidades, sobre todo en paquetes vacacionales que, una vez concluidos, resultan no corresponder con lo contratado por las familias. En estos casos, recordó que los usuarios pueden exigir el cumplimiento de lo pactado o bien solicitar devoluciones.

Asimismo, detalló que se emiten recomendaciones para los viajeros, como conservar siempre los boletos o tickets de compra y tener presente que existen garantías para quienes utilizan servicios de autotransporte o aerolíneas.

“La Profeco estará muy al pendiente de todas las promociones que exista de paquetes vacacionales y de aquellas personas que hagan uso de los transportes públicos, ya sea por tierra o por aire. Se les realizan recomendaciones como guardar sus tickets, que tengan conocimiento de que existen garantías para quienes usan el autotransporte, tienen derecho a una compensación en dado caso de que exista alguna cancelación o retardo en los vuelos o en la salida de autobuses”, puntualizó.

El titular de la dependencia subrayó también que la Procuraduría estará al pendiente de cualquier queja o denuncia que presenten los consumidores.

“Que tengan muy presente que la Procuraduría estará muy al pendiente para la presentación de alguna queja en caso de que así sea”, afirmó.

Las oficinas de Profeco, ubicadas en el bulevar Morelos de Reynosa, frente a la Policía Municipal, se mantienen abiertas para atender a quienes busquen iniciar procedimientos contra proveedores de productos o servicios que no cumplan con lo contratado.

Con estas acciones, Profeco busca garantizar que las familias concluyan sus vacaciones con certeza y respaldo en la defensa de sus derechos como consumidores.