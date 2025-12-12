Productores rurales de Tamaulipas advierten más bloqueos

Durante el encuentro, los productores presentaron una propuesta que, según explicaron, permitiría establecer precios justos para la venta de granos

El presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo, quien encabeza en la Ciudad de México las negociaciones en defensa de los agricultores del norte de Tamaulipas, informó que la primera reunión sostenida con funcionarios de la Secretaría de Gobernación no dejó ningún acuerdo concreto que brinde garantías al sector.

El planteamiento consiste en regular el mercado para fijar precios adecuados a los consumidores finales, de modo que los agricultores obtengan sus utilidades únicamente del producto de su trabajo, sin depender de apoyos gubernamentales directos.

El dirigente rural, Héctor Eliborio Peña de León, detalló que su propuesta fue rechazada por las autoridades al no considerarla viable. “No llegamos a nada… la propuesta que les hicimos no les gustaba de plano a ellos”, señaló.

Destacó que lo único que buscan es que el Gobierno regule el mercado: “Sólo queremos que regulen el mercado, que quede claro… no queremos regalado nada, hay instrumentos para llevar a cabo eso sin que el gobierno saque dinero”.

Peña de León explicó que la regulación permitiría fijar el precio que deben tener los productos agrícolas. “Regulan el mercado, ponen el precio que debe de tener nuestro producto y déjenos jalar…”, dijo, subrayando que lo que se maneja como posibles costos para el Gobierno —150 mil millones de pesos— no corresponde a dinero público, sino a montos relacionados con la comercialización final.

El líder campesino también informó que existe una promesa de una segunda reunión programada para el próximo martes, en la que participarían el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, así como representantes de la Secretaría de Economía y otras dependencias federales.

Sin embargo, aclaró que aún no saben si la cita se concretará. “Estamos esperando que se acerque alguien… pero no sabemos todavía si se concrete o se sume alguien más a esta reunión”, expresó.

Ante la falta de avances y la incertidumbre sobre el próximo encuentro, Peña de León advirtió que los productores están preparados para reactivar las protestas.

“Entonces, si no se presenta ningún acuerdo la semana que entra, regresarían las manifestaciones y bloqueos…”, afirmó. Aunque todavía no se define una fecha específica debido al cierre del año, indicó que se tomará una decisión en cuanto haya claridad sobre la reunión. “Así es, no sabemos las fechas porque ya es fin de año… pero vamos a concretar bien qué día sería”, añadió.

Los agricultores reiteraron que su lucha se centra en dos puntos: precios justos para sus cosechas y libertad para comercializar sin depender de un sistema que consideran restrictivo, afirmando que la regulación de mercado es la vía para garantizar la viabilidad económica del campo tamaulipeco.