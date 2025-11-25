Productores de Tamaulipas se movilizan; comienzan bloqueos

Los transportistas cumplieron con lo difundido el fin de semana, en su afán de hacer eco a peticiones como evitar extorsiones y mayor seguridad en carreteras

La carretera Tampico-Valles que conecta al sur de Tamaulipas, con el norte de Veracruz, fue bloqueada desde las ocho de la mañana de este lunes.

Los transportistas cumplieron con lo difundido el fin de semana, en su afán de hacer eco a peticiones, como evitar extorsiones, mayor seguridad, pago de las deudas y el apoyo al sector campesino nacional.

Se conoce que el bloqueo debía retirarse hoy mismo por la tarde, sin embargo, eso dependerá en mucho de mantener diálogos con el área de gobernación federal, que desde hace horas los convocó para que acudan a reunión a la Ciudad de México.

Por esta vía Tampico-Veracruz, transitan a diario miles de unidades pesadas, con carga diversa como: maíz, trigo, frijol, hortalizas y frutas diversas, sobre todo cítricos.

Marchan rumbo al “Puente la Esperanza” para sumarse a protesta nacional

Productores del campo de diversos ejidos de la región, comenzaron a organizarse desde temprana hora para realizar una marcha sobre la carretera Tampico-Mante, como parte de la jornada nacional de protestas convocada por agricultores y transportistas en todo el país.

La movilización partirá desde Villa Cuauhtémoc, avanzará por Esteros, Miradores de la Presa, Kilómetro 40, Ejido Benito Juárez, entre otras comunidades rurales, para concentrarse en aproximadamente una hora en el punto conocido como “Puente El Roto” o Puente de la Esperanza, donde se integrarán al movimiento nacional.

Los productores señalaron que la protesta responde a la falta de garantías del Gobierno Federal en temas clave como:

Precio justo para la producción de granos, especialmente maíz y sorgo.

Restablecimiento de apoyos e incentivos al campo, cancelados o reducidos en los últimos años.

Reducción en el costo del diésel, indispensable para la labor agrícola.

A estas exigencias se suma la postura del sector transportista, que denuncia el incremento de la inseguridad en carreteras nacionales y la ausencia de políticas eficaces para garantizar el libre tránsito, además de la falta de incentivos para operar en un contexto cada vez más costoso.

Los organizadores anticiparon que la manifestación será pacífica y de carácter informativo, con la intención de visibilizar la crisis que atraviesa el sector primario y exigir atención inmediata por parte del Gobierno Federal.

Se espera que el flujo vehicular en la zona se vea afectado conforme avanza la caravana agrícola, por lo que autoridades locales recomiendan tomar precauciones.

Circulan con normalidad por carretera Monterrey–Matamoros

Transportistas y automovilistas circulan con total normalidad por la carretera Monterrey–Matamoros, luego de que este día no se registraran bloqueos o manifestaciones por parte de grupos de agricultores, quienes en días previos habían anunciado posibles movilizaciones para exigir apoyo al sector.

La Guardia Nacional mantiene recorridos constantes y puntos de vigilancia en distintos tramos de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y actuar de manera inmediata en caso de cualquier eventualidad. Hasta el momento, no se han presentado incidentes y el flujo vehicular se desarrolla sin complicaciones.

El panorama luce completamente tranquilo, permitiendo a los conductores realizar sus traslados sin retrasos y manteniendo libre la comunicación terrestre entre ambas ciudades.

Con información de Bernardo Gallardo y Cristhian Ramos