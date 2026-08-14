Productores de Tamaulipas alistan protesta ante falta de apoyos

Los productores hicieron un llamado a mantenerse unidos y levantar la voz para exigir los apoyos que consideran corresponden por derecho al sector agrícola

El Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, A.C., convocó a productores agrícolas de distintos municipios del estado a una reunión para analizar acciones ante la falta de respuestas a las necesidades del sector, en un encuentro que coincidirá con la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Tamaulipas.

Productores se reunirán este viernes

A través de un comunicado, la organización llamó a productores de Méndez, San Fernando, Burgos, Abasolo, Valle Hermoso, Matamoros y Reynosa a participar en la reunión programada para este viernes 14 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural ubicadas en la Brecha 102, cerca del municipio de Río Bravo.

El Frente Estatal de Productores Agropecuarios señaló que, ante la falta de respuestas y lo que considera un abandono por parte de las autoridades, los productores no permanecerán de brazos cruzados y buscarán hacer escuchar sus demandas.

Entre las principales inconformidades se encuentran la falta de apoyos para el campo, el incremento en los costos de los insumos y la ausencia de garantías que permitan mantener la producción agrícola, situación que, de acuerdo con la organización, pone en riesgo tanto el sustento de las familias como la continuidad de las actividades del sector.

En su convocatoria, los productores hicieron un llamado a mantenerse unidos y levantar la voz para exigir los apoyos que consideran corresponden por derecho al sector agrícola.

Buscan encuentro con Claudia Sheinbaum

La movilización fue convocada antes de que se conociera oficialmente la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas. Sin embargo, una vez que los productores tuvieron conocimiento de la presencia de la mandataria en distintos municipios del estado, el escenario cambió y la posibilidad de buscar un encuentro directo tomó fuerza.

Hasta la tarde de este jueves, los productores se encontraban analizando las acciones que realizarán durante la jornada del viernes, incluyendo la posibilidad de establecer contacto con la presidenta para plantearle directamente sus demandas y buscar una solución definitiva a los problemas que enfrenta el campo tamaulipeco.

La coincidencia entre la reunión de productores y la gira presidencial coloca nuevamente las exigencias del sector agrícola en el centro de la atención, mientras los campesinos buscan que sus reclamos sean escuchados directamente por las autoridades federales.